Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kentte aynı anda çıkan 3 yangın müdahale etti.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Akınlar Mahallesi Küçük Melen mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eski çöplük alanındaki yangın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, alevlere müdahale ederken, Bahçeşehir itfaiyesinden takviye ekipler olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin Akınlar Mahallesi'ndeki yangına müdahalesi sırasında Sarayyeri Mahallesi’nde iki ayrı noktadan da anız yangını ihbarı geldi.

Kısa süre içerisinde diğer yangın noktalarına ulaşan ekipler, eş zamanlı olarak 3 ayrı yangına müdahale etti.