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Olayı gören komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş Köyü'nde patpat kazası meydana geldi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre tarladan dödüş yoluna geçen A.S. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

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