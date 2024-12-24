Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hafif ticari araç ve kamyonetin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yağmur kayganlaştırdı, kaza ihbarı geldi

Kaza, 15.00 sıralarında Yığılca ilçesinin Yedigöller grup yolu mevkisinde gerçekleşti. Nazım Ekşi'nin kullandığı 81 EK 011 plakalı hafif ticari araç ile Yunus K.'nin yönetimindeki Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 81 BJ 427 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan Hasan B. ile Zihni A. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.