Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 2 milyon lira değerinde hammadde ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi sonucunda, O.S. isimli şahsın aracında ve üzerinde arama yapıldı.

410 gram hammadde bulundu

Yapılan aramalarda, 1 parça halinde 410 gram A/M 2201 maddesi bulundu. Ele geçirilen bu hammadde ile 41 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilecek miktarda olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Şüpheli gözaltında

O.S. isimli şüpheli şahıs, operasyonun ardından gözaltına alındı. Düzce polisi, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. Bu büyük operasyon, halkın güvenliğini sağlamak için yürütülen başarılı çalışmalardan sadece biri.