Düzce’de sabaha karşı Akçakoca, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde peş peşe çıkan yangınlar büyük paniğe yol açtı. Olaylarda bir kişi hayatını kaybederken, evlerde ciddi maddi hasar oluştu.

Akçakoca’da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İlk yangın, 04.30 sıralarında Akçakoca ilçesinde bir yazlık evin çatısında meydana geldi. Yangın, fark edilerek hemen ihbar edildi ve Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çilimli’de maddi hasar: Yangına müdahale edilirken büyük zarar

Çilimli ilçesinde ise ikinci yangın, sabah saat 06.00’da Şerefiye Mahallesi’nde Nezih Uyanık’a ait evde çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, ev sahibi Nezih Uyanık’ı dışarı çıkardı. Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Gümüşova’da faciaya yol açan yangın: Engelli eşini kurtaran adam hayatını kaybetti

İlçede meydana gelen üçüncü yangın ise Gümüşova’ya bağlı Ardıçdibi köyünde, sabah saat 06.00 sıralarında Yaşar Sadak’a ait evde çıktı. Bacadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, Yaşar Sadak, engelli eşini kucaklayarak evden çıkardı. Ancak, tekrar eve girerek yangını söndürmeye çalışan Sadak, bir daha dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Gümüşova ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşar Sadak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinden soruşturma başlatıldı

Düzce’deki 3 ayrı yangınla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerlerinde detaylı incelemeler yapılırken, yangınların çıkış nedenleri araştırılmaya devam ediliyor.