Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ahırdaki 5 Büyükbaş hayvanı çıkardı. Dumandan etkilenen hayvanlar, sahipleri tarafından su dökülerek canlandırılırken, yangında 2 hayvan telef oldu.

Düzce'de Otluoğlu Köyü'ndeki ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin merkeze bağlı Otluoğlu Köyü Saraçlar Mevkii'nde bulunan Osman Orak'a ait evin ağır bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.