Düzce’de, aynı evde otururken yaşanan anlaşmazlık sonucu evleri ayırarak aynı apartmanda farklı dairelerde oturan S.B. (46) ve Özlem Alcan (35) isimli kadınların tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.B., evinden aldığı tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü.

Zaman zaman karşılaştıklarında sözlü tartışmalar yaşayan S.B. ve Özlem Alcan, 4 Haziran akşamı saatlerinde yeniden kavga etti. Gerginliğin tırmanması üzerine S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan’a 4 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Yaralı halde bulunan Özlem Alcan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

S.B. (46), savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.