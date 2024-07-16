Bunlar da ilginizi çekebilir

Röntgende saz tavuğunun boğazına takıldığı belirlenen olta iğnesi, veteriner hekim Murat Ünlü tarafından cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı

Durumun bildirilmesi üzerine saztavuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Efteni Gölü Kuş Cenneti Havzası'nda olta balıkçılığı yapan bir kişi, çevredeki saztavuğunun olta iğnesi yuttuğunu fark etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.