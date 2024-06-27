Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde, Murat Deviren'in cins ve değerli güvercinlerinin bulunduğu barakada yangın çıktı. Ahşap baraka, kısa sürede alevlere teslim oldu.

Yangın hızla büyüdü

Barakadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

40 yıllık emek kül oldu

İtfaiyenin söndürme çalışmalarını çaresizce izleyen Murat Deviren, "İçinde cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 yıldır kuş besliyorum. Güvercinlerimin hepsi yandı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının ardından Deviren'in kaybettiği güvercinlerin değeri ise büyük merak konusu oldu.