Düzce'de merkeze bağlı akıncılar sitesinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  

Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı. 

Türkiye’de yangınların yüzde 40’ı İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’de Türkiye’de yangınların yüzde 40’ı İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’de

Yangını gören vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangını södürmek için mücadele ediyor.

Kaynak: igf