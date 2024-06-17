DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ailesiyle girdiği denizde gözden kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili için geldiği ilçedeki Çayağzı Plajı'nda girdiği denizde kaybolan İbrahim K'nin (16) arama çalışmaları sudan, havadan ve karadan yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, bot, helikopter ve dron ekibinin yanı sıra AFAD, UMKE ile Sakarya, Ankara, Zonguldak'tan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, su altı ve kıyı şeridinde görev yapıyor.

Sahil bölgesinden ayrılmayan gencin ailesi ise çocuklarının bulunması için yürütülen çalışmaları takip ediyor.

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girmiş, dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkililere bildirmişti. Baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarılırken, 16 yaşındaki İbrahim K. dalgaların arasında kaybolmuştu.