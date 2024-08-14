Zabıta ekiplerinin başarılı operasyonu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilik faaliyetleriyle mücadeleye devam ediyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda şehir merkezindeki devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdürmekte. Aziziye Cami önünde vatandaşları rahatsız eden bir şahıs hakkında ihbar alınması üzerine, zabıta ekipleri bölgeye intikal etti.

Dilencinin üzerinden yüksek miktarda para çıktı

Ekipler, şüpheli şahsı bir süre takip ettikten sonra yakalayarak Zabıta Karakolu’na götürdü. Yapılan detaylı aramada şahsın üzerinden toplam 2 bin 675 TL para çıktı. Şahsın dilencilik yaptığı ve il dışından geldiği belirlendi.

Yasal işlem ve il dışına gönderme

Şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, dilencinin Düzce'den il dışına çıkartılması sağlandı. Zabıta ekipleri, bu tür faaliyetlerle mücadelenin devam edeceğini belirtti ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını önerdi.