Düzce Merkez Beyköy Yolu üzerinde Düğün Salonu'na giden konvoya yanlarında geçen motosikletli bir grup tarafından ateş edildi.DÜZCE (İGFA) - Tesadüfen konvoyu çeken bir vatandaş o anları an be an kaydetti.

Vatandaşın cep telefonuna çektiği görüntülerde konvoyın yanında hızla geçen motosikletli kişiler ateş ederek hızla uzaklaştı.

Olayda ölü veya yaralı olmaması vatandaşların yüreğine su serpti.