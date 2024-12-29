Cumayeri Belediyesi, özellikle asgari ücrete yapılan artış sonrasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla marketlerde düzenli kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, hem sağlıklı alışveriş imkânı sağlamak hem de ekonomik denetimlerde denetimlerin kesintisiz yapılması için çalışmalara devam ediyor. Yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen standartları ve fiyat etiketleri titizlikle kontrol edildi.

"Fahiş fiyat uygulamalarına karşı mücadelemiz devam edecek"

Cumayeri Belediyesi yetkilileri, "Bu denetimler, fahiş fiyat artışlarını önlemek ve halkımızın ekonomik refahını korumak amacıyla yapılmaktadır. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek ve tespit edilen eksiklikler için gerekli işlemler uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.