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Kamyon şoförü Cafer P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdurrahman El Muhammed’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup gelen Muhammed’in yakınları gözyaşı döktü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin çığlıkları üzerine durumu fark eden Cafer P., aracı durdurdu.

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