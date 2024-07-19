Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeler mevkiinde gerçekleşen kazada, Bolu'dan Sakarya yönüne ilerleyen E.A.'nın kullandığı 58 VL 178 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.T.'nin yönetimindeki 34 TP 5809 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, otoyol trafiğe kapandı.

Ekipler hızla olay yerine ulaşarak, kapanan yolu tek şeritten trafiğe açtı. Kazada her iki sürücü hafif şekilde yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve bölgedeki trafik düzenlemeleri sürüyor.