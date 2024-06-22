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Ramazan M, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Sol ayağında kırık olduğu tespit edilen Ramazan M, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adalar halkının İETT'ye "azmanbüs" tepkisi bir haftayı geçti

Adalar halkının İETT'ye "azmanbüs" tepkisi bir haftayı geçti

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Çivi Deresi Köprüsü'nün üzerinde arkadaşıyla sohbet eden Ramazan M. (55) gözlüğünü tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dere kenarına düştü.

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