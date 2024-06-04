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Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kadın , tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

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