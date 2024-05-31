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Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu İstilli mevskisinde yan tarafındaki iş yerinde yapılan tadilat dolayısıyla kaynak kıvılcımlarının otlara sıçraması sonucu T.Ö.'ye ait lastik deposunda yangın çıktı.

Düzce'de lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sefer DEMİR / Haberözel TV

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