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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaralanan Y.G.' bin ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Panelvan araç sürücüsü durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Y.G. İdaresindeki 81 AEE 021 plakalı motosiklet ile S.S. Yönetimindeki panelvan aracaçla çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kervan ışıklı kavşağında meydana geldi.

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