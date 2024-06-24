Düzce'de otluk alanda çıkan anız yangını, rüzgarın şiddetiyle hızla yayıldı. Yangın, yaklaşık 20 dönümlük bir alanda etkili oldu. Başlangıçta küçük çaplı olarak başlayan yangın, kısa sürede çöplük alanlara ve çiftçilere ait buğday tarlalarına kadar ulaştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederken kepçeler de destek verdi. Uzun süren yoğun çabalar sonucunda, yangın kontrol altına alınabildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.