Düzce'nin Otluoğlu Mahallesi'nde Osman O'ya ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 büyükbaş hayvan telef olurken, 4'ü kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, Otluoğlu Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de hortumlarla destek verdi. Yangının, bitişiğindeki fındık bahçesi ve evlere sıçrama ihtimali bulunuyordu.

Hayvanların durumu

Yangın sırasında samanlıkta mahsur kalan 7 büyükbaş hayvandan 3'ü telef oldu, 4'ü ise itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Yangının ardından itfaiye ekipleri, samanlık ve çevresinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İnceleme başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer alanlara sıçraması önlendi. Jandarma ekipleri ise yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.