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Aldaş, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktörün devrildiği ağaçlık alana inen ekipler, bir ucu halatla itfaiye aracına bağlı sedyeye koydukları yaralıyı yukarı taşıdı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus Emre Aldaş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Akçaören ile Kocaoğlu köyleri arasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Kazada Aldaş yaralandı.

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