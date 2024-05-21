Karayolları ekiplerince Düzce’den Ankara istikametine yapılan asfalt çalışmalarında görev alan bir kamyonun dorsesi, sürücüsünün farkında olmadan açık kaldı. Yoluna devam eden kamyon, bir yol tabelasına çarparak şaha kalktı ve tabelada askıda kaldı.

Olay, otoyolda seyreden diğer sürücüler tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, askıda kalan kamyonu güvenli bir şekilde indirmek için çalışma başlattı. Kamyon, vinç yardımıyla askıda kaldığı yerden indirildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

"İlk defa görüyorum!"

Görgü tanıklarından Ahmet Yılmaz, "Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Kamyonun dorsesinin açık kaldığını fark edemedik. Bir anda büyük bir gürültüyle tabelaya çarptı ve havada asılı kaldı," dedi.

Karayolları ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.