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Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Durumu aynı mağazada bulunan eşine bildirmesi üzerine tacizci şahıs darp edildi. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Düzce’de hizmet veren bir aalışveriş merkezinde taciz olayı yaşandı. Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - İddiaya göre, giyim mağazasında eşiyle birlikte alışveriş yapan kadın fotoğraflarını çeken birinin olduğunu fark etti.

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