Düzce'de otomobillerin karıştığı kazada iki kişi yaralandıSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de merkeze bağlı Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan Şakuç Köprüsü'nde merkez istikametine giden Ö.F.A. İdaresindeki 67 LC 789 plakalı otomobille karşı yönden gelen B.H. Yönetimindeki 26 VZ 400 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Ö.F.A. Ve yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaralılalara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: igf