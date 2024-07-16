DÜZCE (AA) - Düzce'de bir taksici, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan B.T'nin kullandığı taksi, kent merkezinde durduruldu.

Takside narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, kapı döşemeleri ve torpidoya gizlenmiş 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.