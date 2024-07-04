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Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında evin çatısı ve üst katı kullanılamaz hale geldi.

Alevleri söndürme çalışmaları sırasında evde mahsur kaldığı anlaşılan yeni doğmuş 2 kedi yavrusu, itfaiye erlerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yavrular görevliler tarafından suyla serinletildi.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, ESTÜ Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, ESTÜ Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışında konuştu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tıraşlar köyünde Şaban İrken'e ait iki katlı müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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