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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de Şehir Hastanesine 15 dakikada bir tramvay

Kocaeli'de Şehir Hastanesine 15 dakikada bir tramvay

Servis aracında bulunan yolcular hafif şekilde yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre aynı istikamette seyirhalinde olan 4 servis aracı çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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