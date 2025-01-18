Kaza, Akınlar Mahallesi 2580. Cadde üzerinde gerçekleşti. Fen lisesi yönünden sanayi istikametine seyreden Berke A. yönetimindeki 67 TT 977 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen Engin B. idaresindeki 67 SL 008 plakalı oto çekiciyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Miraç Yaser T.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Yaralıların durumu ciddi

Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ve diğer kazazedeler olmak üzere toplam 7 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sürücünün feryadı

Araçtan çıkarılan sürücü Berke A., ambulansa alınırken, "Bir şey olacağını biliyordum. Keşke almasaydım arabayı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.