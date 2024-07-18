Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı ziyaret ederek, yeni oluşturulan yönetim kurulu üyelerini tanıttılar.Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - 5 Temmuz 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurulla Cihat Tutkun başkanlığında seçilen Düzce Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimi Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Başkan Cihat Tutkun, Başkan Yardımcısı Hakan Çakır ve Atilla Keskin, Muhasip Üye Tolga Hünkar, Genel Sekreter Sefer Demir ile yönetim kurulu üyeleri Enes Bektaş, Cahit Üstüner ve Tezcan Solmaz katıldılar.

Düzce Valisi Aslan, yeni yönetime başarılar dileyerek, basın ahlak ve ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesinin Düzce’nin lehine olacağını söyledi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, göreve gelen yeni yönetimin il genelinde gazetecilik mesleğinin daha ileri gitmesi ve kalitesinin artması için yeni düzenlemeler ve çalışmalar yapacaklarını, Düzce’nin lehine olan tüm durumlarda gazeteciler olarak göreve hazır olduklarını dile getirdi.