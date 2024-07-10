Klima bakımlarının hem hijyenik açıdan, hem de cihaz performansı ve kullanım ömrünün uzun olması açısından uzman yetkili servislerce yapılmasının önemine vurgu yapan uzmanlar, evlerde kullanılan klimaların filtrelerinin daha basit ve ulaşılır olduğu için son kullanıcı tarafından aylık olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, klimaların düzenli bakımlarının yapılması konusunu iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, iklimlendirme cihazlarının genellikle iç ortam havası üzerinden ısıtma/soğutma yaptığı için çalıştığı ortamdaki gözle görülmeyen tozlar ve partiküllerin, klima önünde bulunan filtrelerden geçtiğini ve zamanla iç ünite üzerine yapışarak reçine halini aldığını kaydederek, “İç ünite drenaj tavasında uzun süre kaldığında da lejyoner hastalığı olarak bilinen bakterinin oluşması için en uygun zemini hazırlar. Bu hastalık yüksek ateş ile ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Periyodik bakımların düzenli yapılması ile bu durumun önüne geçilebiliyor ve aynı zamanda cihaz performansı, dolayısıyla enerji tüketimi de direkt olarak etkileniyor.” dedi.

BAKIMLARI UZMAN YETKİLİ SERVİSLER YAPMALI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, klima bakımlarının hem hijyenik açıdan hem de cihaz performansı ve kullanım ömrünün uzun olması açısından uzman yetkili servislerce yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Aksi halde; cihazlardan alınan verim düşer, cihazların tükettiği enerji artar, kötü koku oluşumlarına neden olur, kirliliğe bağlı klimanın gaz çevrimi etkilenerek, yüksek basınca bağlı düzensiz çalışmalar nedeniyle arıza maliyetleri artar ve klima kullanım ömrünün azalması gibi sorunlar yaşanır. Drenaj sisteminde oluşan tıkanmalar su sızıntılarına neden olur. Masraflı tadilatlara yol açar.” diye konuştu.

EVLERDEKİ KLİMALAR HER AY TEMİZLENMELİ

Evlerde kullanılan klimaların filtreleri daha basit ve ulaşılır olduğu için son kullanıcı tarafından aylık olarak temizlenmesi gerektiğini de ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, “Cihazların genel bakımları ise her mevsim başında uzman yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. İş yerlerinde kullanılan bireysel veya endüstriyel klimalar ise uzman yetkili servisler tarafından her mevsim geçişinde yine uzman yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Tabii burada işyerinin ortamı da önemlidir. Örnek olarak ofis ortamı ile atölye ortamındaki hava kirliliği farklı olduğu için klima bakımlarının da bu yönde değerlendirilerek bakım periyodlarının planlanması lazım. Bu periyodların sıklığı için uzman yetkili servisten bir görüş alınmasında fayda vardır.” dedi.

İç ortam kadar dış ünitelerin bulunduğu ortamın da değerlendirilmesi gerektiğini, özellikle endüstriyel tip cihazların ana ünitelerinin dış ortamda bulunduğunu ve bu cihazların ortam özelliklerine göre bakım programının belirlenmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, “Araç klimaları ise hem yaz ve kış sezon girişlerinde hem de araçların genel bakımları sırasında kontrol ve bakımlarının uzman yetkili servisler tarafından yapılması gerekir.” diye konuştu.

HAVA KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Klimaların, modern teknolojiyle donatılmış filtreleme sistemleri sayesinde havadaki toz, polen ve diğer alerjenleri etkili bir şekilde filtreleyerek iç mekân hava kalitesini artırdığını da söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, “Bu özellik, özellikle alerji hastaları ve solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için büyük bir avantaj sağlar. Temiz hava, yaşam kalitesini artırırken, daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Ayrıca, klimaların nem kontrolü özelliği de hava kalitesine olumlu katkı sağlar.” diye konuştu.