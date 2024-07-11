Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni bir taslak çalışması kapsamında, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmamasını planladığını açıkladı. Kurum, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açtı.

Görüş toplama süreci ve nihai karar

Bu taslak 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektör temsilcilerinden gelecek görüşler doğrultusunda değerlendirilecek ve gerekli görülmesi halinde yapılacak değişikliklerle birlikte Kurul, taslağa yönelik nihai kararını verecek.

Düzenli fatura ödeyenlere güvence bedeli muafiyeti

Taslağa göre, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Mevcut durumda mesken abonelerinden 680-1135 lira arasında güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.

Yabancı uyruklu tüketicilere yeni düzenlemeler

EPDK, yabancı uyruklu tüketicilerin aboneliklerini sonlandırmadan kullanım yerini terk etmelerinin yasal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit etti. Bu duruma önlem olarak, yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedelinin yüzde 50 daha fazla alınması planlanıyor. Ancak, fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

Dijitalleşme ve kağıt israfının önlenmesi

Taslak kapsamında, sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının önlenmesi hedefleniyor. Yüz yüze yapılan ve çok sayıda sayfa içeren perakende satış sözleşmeleri yerine, temel bilgileri içeren özet niteliğinde bir sayfa abonenin imzasına sunulacak ve sözleşmenin tamamı dijital ortamda aboneye iletilecek.

Kaçak elektrik kullanımıyla mücadele

Yeni düzenlemeler, kaçak elektrik kullanımına yönelik tedbirleri de içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılarak dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak. Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Ayrıca, yüksek kaçak oranlı bölgelerde teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak.