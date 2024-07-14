Bodrum açıklarında gerçekleşen operasyonlarda Sahil Güvenlik ekipleri, jet ski ve lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, bir jet ski üzerinde 3 düzensiz göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığını tespit etti. Hareketli jet ski durdurularak göçmenler yakalandı.

Aynı gün içinde Bodrum açıklarında başka bir olayda Sahil Güvenlik Mobil Radarı, bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmen ile beraberindeki 20 çocuk da yakalandı.

Yakalanan toplam 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Burada gerekli yasal süreçler başlatılarak durumları değerlendirilecek.

Bu operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin sınırların güvenliğini sağlama ve düzensiz göçmen faaliyetlerini engelleme çabalarının bir göstergesidir. Türkiye'nin güney sahillerindeki sıkı denetimler, hem göçmenlerin güvenliğini hem de ülkenin sınırlarının korunmasını amaçlamaktadır.