Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Bodrum’dan denize giren bir düzensiz göçmen, Yunanistan’a bağlı İstanköy Adası'na ulaşmak için yüzmeye başladı. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, göçmeni deniz ortasında tespit ederek hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Kurtarma süreci

Yakalanan göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra karaya çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından, ilgili birimlere teslim edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.