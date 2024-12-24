Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Roma’nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tuttosport’un haberine göre, Dybala Roma’dan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Sözleşmesi ve maaşı gündemde

Habere göre, Roma formasıyla 6 maç daha oynaması halinde Dybala’nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzayacak ve maaşı 12 milyon euroya yükselecek. Bu durum, Roma’nın finansal planlarını zorlayabileceği için İtalyan kulübünün Dybala ile yollarını ayırmak istediği iddia edilmişti.

Ancak, yıldız oyuncunun Galatasaray’ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddettiği ve Roma’da kalmak istediği belirtildi.

Ücrette indirim hazırlığı

La Gazzetta dello Sport ise Dybala’nın maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yazdı. Buna rağmen, kulüp sahibi Friedkins’in maliyetleri azaltmak için kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planladığı ifade edildi.

Galatasaray alternatiflere yönelebilir

Galatasaray yönetiminin Dybala transferinde yaşanan bu gelişmeler sonrası farklı alternatiflere yöneleceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kulübün, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.