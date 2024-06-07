1927 yılında merhum Durmuş Yaşar’ın girişimiyle temelleri atılan DYO, ilk fabrikasını 1954 yılında kurarak boya sektöründe öncü bir rol üstlenmeye başladı. Bugün İzmir Çiğli ve Kocaeli Dilovası’ndaki modern tesislerinde 11 ana sektöre, 5 marka, 1200 çeşit ürün ve 60 bin renk çeşidiyle hizmet veren DYO, ülkemizin tek milli boya markası olarak faaliyetlerine devam ediyor.

İnovasyonun ve ilklerin peşinde

DYO, her yıl onlarca yeni ve inovatif ürüne imza atarak sektörü yönlendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en iyi 10 Ar-Ge merkezinden ikisine sahip olan DYO, teknoloji ve yeniliklerle boya sektöründe öncü bir konumda bulunuyor. DYO Genel Müdürü M. Mutlu Uysal, 70. yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin inovasyon ve ilklerin peşinden koşarak, yalnızca bir boya markası olmanın ötesine geçtiğini vurguladı.

Toplumda güvenin simgesi

Uysal, "Mekânları ve yaşamları dönüştüren bir güce dönüştük. İlklerin markası olarak, sektördeki yeniliklerin her zaman öncüsü olduk. Renklerin, dokuların ve teknolojinin sınırlarını zorlayarak, her bir ürünümüzde yeniliği merkeze aldık. TurkishTime Ar-Ge 250 araştırmasına göre Türkiye’de ilk 100 şirket arasında Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre 6’ncı, alınan marka sayısına göre ise ilk sırada yer almayı başardık" dedi.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu ürünler

DYO’nun sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlerle dünyanın yarınlarına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirten Uysal, "Renklerle şekillenen bir dünyada, boyalarımızın her tonuyla bir hikâye anlatmayı, yaşamlara dokunmayı sürdüreceğiz. Çünkü 70 yıldır Türkiye 'DYO' diyorsa çok sebebi var. Biz de buradan yola çıkarak Türk halkına 70 yılın anlam ve önemini en iyi şekilde anlatmaya ve duyduğumuz heyecanı herkese yaymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gururu

Yüzyıllık birikime doğru adım adım ilerleyen DYO, Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı ekonomik, teknolojik ve endüstriyel katkılarla ülkemizin öncü kuruluşlarından biri olarak gururla anılıyor. DYO, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da adından söz ettirerek, ülkemizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.