Dyo Boya, İso 500 Listesi’nde 19 Sıra Yükseldi

Türkiye'nin lider boya markası DYO, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" 2023 yılı sonuçlarında 19 sıra birden yükselerek 226’ncı sırada yer aldı.

Yenilikçi projelerle büyük başarı

DYO Genel Müdürü M. Mutlu Uysal, DYO’nun dijitalleşme, kültürel dönüşüm, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge alanlarında önemli adımlar attığını belirtti. "Geçmişi 1927 yılına dayanan ve 70 yıl önce ilk fabrikasını kuran bir marka olarak, İzmir ve Kocaeli’ndeki fabrikalarımızda 5 farklı marka altında 11 ana sektöre yönelik 1200 çeşit ürün üretiyoruz. Ar-Ge merkezlerimizde geçen yıl 49 proje başlattık ve 85 yeni ürünü pazara sunduk" dedi.

Ar-Ge ve inovasyon odaklı büyüme

DYO, toplamda 200 milyon TL Ar-Ge yatırımı yaparak özel sektör Ar-Ge merkezleri zirvesinde ve uluslararası konferanslarda ödüller kazandı. Uysal, "Orta Doğu, Yakın Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Kafkasya’daki 31 ülkeye 20,9 milyon dolar ihracat yaptık. Tüm bu çalışmalarla İSO 500 Listesi’nde 19 sıra birden yükseldik" ifadelerini kullandı.

Yenilikçi ürünler

DYO’nun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Akromax Suprema, yüksek su iticiliği ile kendini temizleyen bir dış cephe boyası olarak öne çıkıyor. DYO Shine ise ışıktan aldığı enerjiyi emerek karanlıkta uzun süre boyunca ışıma özelliği taşıyor. Bu yenilikçi ürünler, DYO’nun 70. yıl etkinliklerinde tanıtıldı.

Sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı

DYO, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çevresel etkileri en aza indirmek için çalışmalar yürütüyor. ECO LABEL sertifikalı ürünler geliştirmeyi ve VOC oranı düşük ürünlerle çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. Dilovası ve Çiğli fabrikalarındaki geri dönüşüm projeleriyle önemli adımlar atan DYO, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 10.000 adet fidan bağışı gerçekleştirerek 4.114 tCO2 karbon emisyonunu engelledi.

Sonuçlar ve gelecek hedefleri

2023 yılı, DYO için büyük bir sıçrama yılı oldu. DYO, yenilikçi projeleri ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla gelecekte de başarılarını artırmayı hedefliyor. Genel Müdür Uysal, "Tüm küresel ve yerel zorluklara rağmen, DYO için çok başarılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz" diyerek şirketin gelecek hedeflerine dair umut verici açıklamalarda bulundu.