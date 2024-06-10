DYO'nun son teknoloji dış cephe boyası Akromax Suprema, 29. Altın Çekül Ödülleri'nde "Yapıda Yenilikçi Ürün" ödülüne layık görüldü. Güneş ışınlarına, nem ve suya karşı yüksek dayanıklılık sağlayan Akromax Suprema, ayrıca 20 yıla kadar uzanan DYO garantisiyle dikkat çekiyor.

Akromax Suprema ödül kazandı

Bu ödülle, Akromax Suprema'nın yenilikçiliği, kullanışlılığı, uygulanabilirliği ve yapıya katkısı takdir edilmiş oldu. Ayrıca, sürdürülebilirlik, etkin çalışma, çevresel hassasiyet ve tasarım gibi alanlarda da sektörde diğer ürünlerden ayrıştığı belirtiliyor.

Özel saf akrilik bağlayıcı içeren Akromax Suprema, düşük kirlenme eğilimine, renk solmalarına karşı dayanıklılık, yüksek su buharı geçirgenliği ve ısı yansıtma gibi özellikler sunuyor. Ayrıca, UV dayanımlı renkleriyle uzun yıllar boyunca rengini koruyarak yapıların estetik görünümünü koruyor.

Akromax Suprema, zorlu iklim koşullarına dayanıklı olmasıyla öne çıkarken, her türlü mineral yüzeyde kullanılabilme özelliğiyle de dikkat çekiyor.