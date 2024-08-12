Bir internet sitesinde gördüğü 6 bin liralık Dyson marka süpürge için 96 bin lira ödeyen H.Y., dolandırıldığını sonradan anladı.

"Gönderdiğiniz para bloke oldu"

İnternette Dyson marka şarjlı süpürge makinesi reklamını gören H.Y., ürünü satın almak üzere reklama tıklayarak sosyal medya platformuna yönlendirildi. Burada, şüpheliler A.T.Ö., Y.E.T., H.Ö. ve A.S. ile iletişime geçen H.Y., süpürgenin sahibi olduğunu iddia eden şüphelilerle anlaşarak 6 bin lira ödedi. Ancak, şüpheliler H.Y.’ye, “Gönderdiğiniz para bloke oldu, blokenin kaldırılması için tekrar para gönderin” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Mağdur, dolandırıcıların taleplerine uydu

Şüpheliler, H.Y.’nin gönderdiği paranın sistemde bloke olduğunu ve blokenin kaldırılması için tekrar ödeme yapılması gerektiğini belirtti. H.Y., şüphelilerin talimatlarına uyarak tekrar 6 bin lira gönderdi, ancak bu sefer şüpheliler açıklama bölümüne sadece numara yazılması gerektiğini belirtti. H.Y., bu talebe de uyarak ikinci 6 bin lirayı gönderdi.

Sistem arızası tuzağı

Şüpheliler, H.Y.'den toplamda 12 bin liralık ödeme yapıldığını ve bankanın bloke koyduğunu, blokenin kaldırılması için 6 bin lira daha göndermesi gerektiğini bildirdi. Durumu sorgulayan H.Y., şüphelilerin talepleri doğrultusunda toplamda 24 bin lira daha gönderdi. Ancak, bu para gönderildikten sonra şüpheliler, sistemde arıza olduğunu belirterek 24 bin lira daha talep etti. H.Y., tekrar bu talebi yerine getirerek 24 bin lirayı daha gönderdi.

Dolandırıldığını sonradan farketti

Şüpheliler, H.Y.'ye 24 bin liranın hesabına geçebilmesi için 24 bin lira daha göndermesi gerektiğini söyledi. Toplamda 48 bin lira gönderilen H.Y., para göndermesine rağmen herhangi bir ürün teslim almadı. Şüpheliler, 48 bin liralık miktarın iadesi için H.Y.'den 48 bin lira daha talep etti. Bu talebi de yerine getiren H.Y., dolandırıldığını anladı.

Toplamda 96 bin lira dolandırılan H.Y., şüphelilerden şikayetçi olurken, bankasına başvurarak harcama itirazında bulundu.