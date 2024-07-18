​​​​​İSTANBUL (AA) – Dyson, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip yeni kulaklığı Dyson OnTrac'i tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson OnTrac, ANC özelliğine sahip olurken 55 saate kadar dinleme deneyimi sunuyor.



40 mm, 16 ohm neodimyum hoparlör sürücüleri ve ses sinyali işleme özelliğiyle Dyson OnTrac, her notanın veya kelimenin düzgün bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Kulaklık yastıkları gürültü engellemek için mikrofiber ve yüksek dereceli köpükten üretilen Dyson OnTrac, dört renk seçeneği ve ilave olarak sunulan kulaklık yastığı ve dış kapak çeşitleriyle 2 binden fazla renk kombinasyonu oluşturabilecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.



Çok yönlü denge kolları ve kafa bandında konumlandırılmış pil, dengeli ağırlık dağılımı sağlıyor.

MyDyson uygulaması, kulak içi ve harici ses seviyesini izleyen ve kullanıcıları potansiyel olarak zararlı ses seviyelerine karşı uyaran gerçek zamanlı ses izleme özelliğine sahip olarak öne çıkıyor. MyDyson uygulaması ayrıca kullanıcıların Bas Güçlendirme, Nötr ve Gelişmiş olmak üzere üç özel ekolayzır modu arasında seçim yapabilmesini sağlıyor.

Dyson OnTrac kafa algılama özelliğine sahip ve kullanıcılar sezgisel kontrol düğmesi özelliğiyle şarkılara kolayca müdahale edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Baş Mühendisi Jake Dyson, cihazın ses mühendisliği misyonunun, sanatçının ses dalgasının bütünlüğünü parazitlerden arınmış bir şekilde korumak olduğunu belirtti.

Dyson, "Ayrıca insanların değer vereceği, heyecan ve gurur duyacağı bir kulaklık yaratmak istedik. Aeroakustik alanında 30 yılı aşkın deneyimimizle ses fiziği konusunda uzmanlaştık. Şirket içi yankısız odalar ve uzman mühendisler aracılığıyla gürültüyü azaltarak, Dyson OnTrac kulaklığı geliştirmek için ses konusundaki edindiğimiz bilgiyi hayata geçirdik ve daha da genişlettik. Sadece sese yönelik ilk kulak üstü kulaklıklarımız, ANC, olağanüstü ses kalitesi ve benzersiz malzemeler, tasarım ve özelleştirme sayesinde gün boyu konfor sunuyor." ifadelerini kullandı.