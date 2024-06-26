38 yaşındaki yıldız oyuncu için Hırvatistan ekibi Hajduk Split devreye girerken, transfer konusunda son kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’de hareketli günler

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de, Jose Mourinho yönetiminde kadro planlaması sürerken, birçok isme talipler çıkmaya devam ediyor. Bu isimler arasında son olarak Hajduk Split’in Edin Dzeko için harekete geçtiği öğrenildi.

Eski arkadaşlar devrede

Haberin detaylarında, Roma’dan eski takım arkadaşı olan Nikola Kalinic ve teknik direktör Rino Gattuso’nun, 38 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü için yoğun çaba harcadığı iddia edildi. Ayrıca, Dzeko’nun transferine dair son kararın Jose Mourinho’nun elinde olduğu belirtildi.

Edin Dzeko’nun geçen sezonki performansı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli golcünün bu performansı, Hajduk Split’in dikkatini çekmiş durumda.