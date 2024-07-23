Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta rakibini deplasmanda 4-3 yenerek tur yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Maçın Özeti

4. Dakika: Lugano, El Wafi'nin golüyle öne geçti. Sağdan gelen ortada El Wafi, Djiku'dan önce kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

45+1. Dakika: Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Edin Dzeko, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

46. Dakika: İkinci yarının başında Fenerbahçe öne geçti. Dzeko, ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

64. Dakika: Lugano, Bislimi'nin golüyle eşitliği sağladı: 2-2.

67. Dakika: Edin Dzeko bir kez daha sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti: 3-2.

73. Dakika: Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı: 4-2.

90+4. Dakika: Valenzuela'nın golü Lugano için skoru belirledi: 4-3.

Rövanş Karşılaşması

Rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, bu avantajlı skorla Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Maçtan Notlar

Fenerbahçe'nin başında ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Jose Mourinho, sahaya güçlü bir kadro sürdü.

Kalede Dominik Livakovic, savunmada Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde yer aldı.

Orta sahada Rade Krunic, Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent görev aldı. Forvette ise Edin Dzeko yer aldı.

Hazırlık maçlarının yıldızı Bartuğ Elmaz yedek kulübesinde yer aldı.

Yeni transferler Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, yedek kulübesinde başladı.

Mourinho'nun Kadro Tercihleri

Portekizli teknik adam, kamp döneminde forma şansı verdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek kulübesine alırken, Rade Krunic'i ilk 11'de görevlendirdi. Yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun da kadroda yer aldı ancak maça yedek başladılar.

Fenerbahçe, Lugano karşısında elde ettiği bu galibiyetle tur kapısını aralarken, Kadıköy'deki rövanş maçında turu geçmek için avantajlı bir konuma geldi.