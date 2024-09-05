Beylikdüzü'nde, E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç, aniden alev aldı. Yangın nedeniyle dumanlar, karayolunun bir kısmını kapladı ve trafik akışı etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmalarına başladı.

Olayın detayları

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araçta, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Araç, kısa sürede alevler içinde kaldı ve çevresine yoğun duman yayılmaya başladı. Yangının etkisiyle, E-5 Karayolu'nda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ve sürücülerin ihbarı üzerine, Beylikdüzü İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.