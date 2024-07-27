Gece saatlerinde Şişli E-5 Karayolu Okmeydanı mevki Halıcıoğlu istikametinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, sürücülerin sağ şeritte duraklamasıyla devam etti ve otomobil sürücüsü aracından inerek motosikletteki biri kadın iki kişiye saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Ancak, aracına geri binen otomobil sürücüsü, kavga ettiği iki kişinin üzerine aracını sürerek ezmeye çalıştı. Bu girişiminde başarılı olamayan sürücü, park halindeki motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı.

Olay anları, bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracından inerek motosikletli bir kadın ve bir erkeğe saldırdığı, kavga sonrası aracına binen sürücünün kadını ezmeye çalıştığı ve park halindeki motosiklete çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.