İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 karayolu Haramidere mevkiinde, sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada toplam 15 araç birbirine girerken, 7 kişi yaralandı.

Yağmur nedeniyle yol kayganlaştı

Olay, saat 07.40 civarında Avcılar istikametinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden bir araç, ardı ardına gelen 10 aracın kazaya karışmasına neden oldu. Bu kazanın hemen ardından, trafiğin aniden durmasıyla 100 metre geride 5 araç daha birbirine çarptı. Toplam 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kaza yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası E-5 karayolunda trafik neredeyse tamamen durdu. Trafik ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, kaza anı havadan da görüntülendi.