İstanbul Eyüpsultan’da E-5 karayolu üzerinde seyir halinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, sürücü kalorifer motorunun arızalı olduğunu söyledi.

Dumanlar yükselmeye başladı

Yangın, akşam saatlerinde İstanbul E-5 karayolu D-100 Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. 34 SU 829 plakalı otomobilin kaputundan duman yükselmeye başladığını fark eden sürücü, hızla aracı kenara çekti. Dumanın söndürülmemesiyle kısa süre içinde yangına dönüşen olayda, aracın kaputu tamamen alev topuna döndü. Sürücülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüp soğutma işlemi gerçekleştirdi. Yangının nedeni olarak kalorifer motorunun arızalı olduğu ifade edildi. Araç sahibi Nurettin İlgen, yangının kalorifer motoru arızası yüzünden çıktığını belirtti. Sürücü, araç durduğunda dumanın devam ettiğini ve kaputu açıp kıvılcımın büyüdüğünü söyledi.