Bakan Uraloğlu, TBMM Dijital Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi vererek, Türkiye’nin dijital dönüşümdeki başarılarını vurguladı.

E-Devlet Kapısı'nda büyük dönüşüm: Hizmet sayısı 8 Bin 200'e ulaştı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı’nın 2008 yılında sadece 22 hizmet sunarken, bugün bu sayının 8 bin 200’e ulaştığını belirtti. 27 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan Avrupa Komisyonu’nun 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre, Türkiye 35 ülke arasında 10. sırada yer aldı. Uraloğlu, kullanıcı odaklılık başlığında Türkiye’nin en iyi performans gösteren ülkeler arasında olduğunu ve genel sıralamada üçüncü sıraya yerleştiğini ifade etti.

Elektronik haberleşme sektöründe büyüme: 93,3 Milyon aboneye ulaştık

Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe 19 farklı yetkilendirme alanında 455 şirketin 834 farklı yetki belgesiyle hizmet sunduğunu ve sabit ve mobil geniş bant internet abone sayısının 93,3 milyona ulaştığını açıkladı. Bu abonelerin 19,5 milyonu sabit hatlardan, 73,5 milyonu ise mobil hatlardan sağlanmakta. Fiber uzunluğunun 562 bin kilometreye ulaştığını ve son üç yılda yaklaşık 4,5 kat arttığını belirtti. Fiber geniş bant abone sayısının yıllık ortalama yüzde 20 artarak 6,7 milyona ulaştığını ve Türkiye’nin fiber abone yaygınlık artışında 39 Avrupa Birliği ülkesi arasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

İnternet hızında ilerleme: 16 Mbps üzerine çıkan abone oranı yüzde 78

2013 yılında sabit geniş bant hizmetlerde abonelerin yüzde 71’inin 4 ila 10 mbps arasındaki internet hızını kullandığını belirten Uraloğlu, bu oranın bugün yüzde 78’in 16 mbps ve üzerine çıktığını kaydetti. Bu gelişme, Türkiye’nin dijital altyapısının ne kadar hızlı ilerlediğini ve kullanıcıların daha yüksek hızlara erişim sağladığını gösteriyor.

E-Devlet kullanıcı sayısında patlama: 65 Milyon kişi E-Devlet kullanıyor

2010 yılında yaklaşık 2 milyon olan e-Devlet kullanıcı sayısının bugün 65 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun e-Devlet Kapısı’nı aktif olarak kullandığını ifade etti. Bu büyük artış, Türkiye’nin dijitalleşme sürecindeki hızlı ilerlemesini ve vatandaşların e-Devlet hizmetlerine olan güvenini ortaya koyuyor.