Ağustos 2021'den bu yana, 234 bin 588 kişi e-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu yaparak bu karta sahip oldu. Bakanlık, 1998 yılından itibaren %40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara bu kimlik kartını veriyor.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Engelli kimlik kartı başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu linkinden yapılabiliyor. Başvuru esnasında, fotoğraf, vatandaşlık kimliği ve posta adresi bilgileri MERNİS paylaşım ağından; engelli sağlık kurulu raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) paylaşım ağından dijital ortamda sağlanarak kimlik kartı düzenleniyor. Düzenlenen kimlik kartı, başvuru sahibinin adresine 15 iş günü içinde gönderiliyor.

Alternatif başvuru yöntemi

Engelli bireyler, ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile de başvuruda bulunabiliyor.

Engelli kimlik kartının sağladığı imkanlar neler?

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenler bu kapsama giriyor. Türk Hava Yolları'nın tüm iç hat uçuşlarında %20, Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında ise %25 indirim sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için e-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurularını kabul ediyor. Engelli kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu ile belediyeye başvuran engelli bireyler, 200 metrekareden küçük tek konutu için emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca, engellilere özel araç-gereç ve bilgisayar programları temininde KDV alınmıyor. Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve devlet tiyatroları da ücretsiz ziyaret edilebiliyor. GSM operatörleri engelli kişilere özel tarifeler sunuyor.

TOKİ tarafından hazırlanan projelerde, konutların %5’i engelli vatandaşlara ayrılıyor. Bu konutların hak sahipleri ise kura ile belirleniyor.

1998'den bugüne 1 milyon 137 bin 309 engelli kimlik kartı verildi

Bakanlık, 1998 yılından itibaren 1 milyon 137 bin 309 vatandaşa engelli kimlik kartı dağıttı. Bu kartlar, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara çeşitli haklar sağlamak amacıyla önemli bir araç olarak kullanılmaya devam ediyor.