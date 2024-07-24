Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu yenilikle, raporlar e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), eksper raporlarının artık e-Devlet üzerinden görüntülenebileceğini duyurdu. Bu gelişme, araç sahiplerinin kazaya karışan araçlara ilişkin düzenlenen eksper raporlarını kolayca kontrol etmelerini sağlayacak.

Yeni dönem: Eksper raporları e-Devlet’te

10 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama ile birlikte, trafik ve kasko sigortalarına ilişkin düzenlenen eksper raporları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. TÜSED'in açıklamasına göre, hak sahibi ve vekillerinin raporlara kolayca ulaşabilmesi için gerekli adımlar atıldı.

"Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir."

e-Devlet üzerinden eksper raporlarına nasıl ulaşılır?

Yeni uygulama ile hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Sigortalılar, e-Devlet'e giriş yaparak Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama adımını takip ederek raporlara ulaşabilirler.